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Четверо с газовым баллончиком ходили по сетевым магазинам в Петербурге. Одна из них первую кражу совершила больше 10 лет назад

Четверо граждан задержаны в Петербурге за нападения на сетевые магазины

Двое мужчин и две женщины за 20 минут залили газом сотрудников двух сетевых магазинов в центре Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 мая, первое сообщение об инциденте в супермаркете на Разъезжей улице поступило в полицию в 19:15 накануне. Четверка распылила жидкость из аэрозольного баллончика в сторону продавца, после чего смела с полки товары и сбежала. В 19:35 в полицию поступило еще одно сообщение об аналогичных действиях четверых злоумышленников в помещении другого сетевого магазина, на это раз на Боровой улице.

Наряд полиции нашел подозреваемых у дома 3 по Воронежской улице. У них изъяли рюкзак с похищенными продуктами. В полицию доставили двух мужчин 36 и 38 лет, и двух женщин 19 и 40 лет. Старшая имеет букет из как минимум восьми краж за последние 12 лет, а также двух грабежей. Все задержанные — неработающие.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

ShkVAl
Простим все долги разным странам! Люди еду крадут. Про успехи страны не забыть бы вечером по телевизору послушать.
chip1
Доморощенные Бонни и Клайд, только вместо налетов на банки и тюрьму, налеты на продмаг, сосиски, кириешки и дешевое пиво, но все одно -романтика)
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