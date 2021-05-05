Четверо с газовым баллончиком ходили по сетевым магазинам в Петербурге. Одна из них первую кражу совершила больше 10 лет назад

Двое мужчин и две женщины за 20 минут залили газом сотрудников двух сетевых магазинов в центре Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 мая, первое сообщение об инциденте в супермаркете на Разъезжей улице поступило в полицию в 19:15 накануне. Четверка распылила жидкость из аэрозольного баллончика в сторону продавца, после чего смела с полки товары и сбежала. В 19:35 в полицию поступило еще одно сообщение об аналогичных действиях четверых злоумышленников в помещении другого сетевого магазина, на это раз на Боровой улице.
Наряд полиции нашел подозреваемых у дома 3 по Воронежской улице. У них изъяли рюкзак с похищенными продуктами. В полицию доставили двух мужчин 36 и 38 лет, и двух женщин 19 и 40 лет. Старшая имеет букет из как минимум восьми краж за последние 12 лет, а также двух грабежей. Все задержанные — неработающие.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.