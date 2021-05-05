Бизнесмену вонзили нож в грудь в «БМВ» в центре Петербурга. Из салона вместе со знакомым пропала сумка со 100 тысячами

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 мая, накануне около восьми вечера в полицию поступило сообщение о драке у дома 17 по Кирочной улице. Когда на место прибыл наряд полиции, скорая увозила в больницу 25-летнего жителя Петербурга. В Мариинской больнице врачи диагностировали у пациента непроникающую колото-резаную рану груди.
Пострадавший рассказал, что нож ему в грудь вонзил знакомый, с которым у него в салоне «БМВ Х5» произошел конфликт якобы из-за денежного долга. Мужчина унес из салона иномарки сумку, в которой, уверял раненый, были 100 тысяч рублей и ноутбук.
39-летнего уроженца Узбекистана, который приехал в Петербург прямо перед локдауном в 2020 году в поисках работы задержали по горячим следам у дома 6 по Саперному переулку.
Его доставили в отдел полиции, где составили протокол о «мелком хулиганстве».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отметим, что пострадавший, несмотря на юный возраст, успел обзавестись ИП, является основателем микрофинансовой организации и еще одной фирмы. На нем зарегистрировано несколько десятков машин — от дешевых «Жигулей» до дорогих «Ауди».