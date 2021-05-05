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Бизнесмену вонзили нож в грудь в «БМВ» в центре Петербурга. Из салона вместе со знакомым пропала сумка со 100 тысячами

Иностранца задержали в Петербурге за нападение на бизнесмена

Конфликт из-за денежного долга закончился для бизнесмена в центре Петербурга ножевым ранением.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 мая, накануне около восьми вечера в полицию поступило сообщение о драке у дома 17 по Кирочной улице. Когда на место прибыл наряд полиции, скорая увозила в больницу 25-летнего жителя Петербурга. В Мариинской больнице врачи диагностировали у пациента непроникающую колото-резаную рану груди.

Пострадавший рассказал, что нож ему в грудь вонзил знакомый, с которым у него в салоне «БМВ Х5» произошел конфликт якобы из-за денежного долга. Мужчина унес из салона иномарки сумку, в которой, уверял раненый, были 100 тысяч рублей и ноутбук.

39-летнего уроженца Узбекистана, который приехал в Петербург прямо перед локдауном в 2020 году в поисках работы задержали по горячим следам у дома 6 по Саперному переулку.

Его доставили в отдел полиции, где составили протокол о «мелком хулиганстве».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что пострадавший, несмотря на юный возраст, успел обзавестись ИП, является основателем микрофинансовой организации и еще одной фирмы. На нем зарегистрировано несколько десятков машин — от дешевых «Жигулей» до дорогих «Ауди».

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Комментарии (15)

AndrewBarsik
Почти каждый день только в Санкт-Петербурге от ножевых погибают граждане России. Существа, приехавшие из мест, где жизнь человека стоит дешевле чем жизнь барана, создали для нас новую реальность, в которой в Центре Питера режут чаще, чем в местах лишения свободы. Но все усилия органов направлены только против тех, кто ходит на митинги.
265913791
Договаривались на 200 т за " Работу " И срок выполнение работ на 20 дней и тут работник закончил за 10 дней. За 10 дней работы 200 т Бизнесмен конечно не хочет дат ! Вот откуда конфликт.
Antuan Rokanten
Сомневаюсь, что в 25 лет можно так подняться, если ты не айтишник. Может и пострадавшего проверить? И почему на него напал приезжий из средней азии? Как то все странно.
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