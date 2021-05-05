После ремонта свай под Иоанновский мост через Кронверкский пролив вернулся памятник зайцу. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».



Зайца демонтировали в марте в связи с ремонтом ледорезов (кустов свай), которые накренились из-за ледовой нагрузки. Привели в порядок и сам памятник, его почистили и покрасили. Теперь прохожих встречает серебристый косой.