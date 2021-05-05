После ремонта свай под Иоанновский мост через Кронверкский пролив вернулся памятник зайцу. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».
Зайца демонтировали в марте в связи с ремонтом ледорезов (кустов свай), которые накренились из-за ледовой нагрузки. Привели в порядок и сам памятник, его почистили и покрасили. Теперь прохожих встречает серебристый косой.
«В ходе работ специалистам предстояло вернуть ледорезы в проектное положение, а также заменить поврежденные сваи на новые», — добавили в пресс-службе.
В настоящий момент восстановлены четыре ледореза из восьми. Работы по ремонту планируют завершить до конца мая.
Памятник зайцу появился у моста ведущего в Петропавловскую крепость в 2003 году. Благодаря туристам на дне реки скапливаются монеты, которые люди бросают к лапам зайца, в надежде вернуться в Северную столицу. Мелочь у достопримечательности привлекала к себе внимание охотников за монетами.