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Памятник зайцу вернули к Петропавловской крепости с «обновленной шкуркой»

Знаменитого петербургского зайца вернули на пост к Петропавловской крепости

После ремонта свай под Иоанновский мост через Кронверкский пролив вернулся памятник зайцу. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Зайца демонтировали в марте в связи с ремонтом ледорезов (кустов свай), которые накренились из-за ледовой нагрузки. Привели в порядок и сам памятник, его почистили и покрасили. Теперь прохожих встречает серебристый косой.

Фото: «Мостотрест»
Фото: «Мостотрест»
Фото: «Мостотрест»
Фото: «Мостотрест»
Фото: «Мостотрест»
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«В ходе работ специалистам предстояло вернуть ледорезы в проектное положение, а также заменить поврежденные сваи на новые», — добавили в пресс-службе.

В настоящий момент восстановлены четыре ледореза из восьми. Работы по ремонту планируют завершить до конца мая.

Памятник зайцу появился у моста ведущего в Петропавловскую крепость в 2003 году. Благодаря туристам на дне реки скапливаются монеты, которые люди бросают к лапам зайца, в надежде вернуться в Северную столицу. Мелочь у достопримечательности привлекала к себе внимание охотников за монетами.

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Комментарии (1)

Castor Troy
Его не хватало, он прикольный)
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