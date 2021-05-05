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Директору строительной компании сожгли «Порше» у торгового центра в Петербурге

Полиция расследует поджог «Порше» в Невском районе Петербурга

«Порше Кайен» сгорел на улице Латышских Стрелков ночью 4 мая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 мая, полиция возбудили уголовное дело по статье «умышленное повреждение или уничтожение имущества» после пожара на парковке у торгового центра на улице Латышских стрелков 13, корпус 1.

Там около трех ночи загорелся «Порше», принадлежащий строительной компании. Передвигался на иномарке 41-летний директор фирмы.

Ровно через сутки на Сапожной улице у дома 14 в Зеленогорске загорелся «Лексус». Усилиями пожарных в машине, как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, выгорел только отсек двигателя.

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