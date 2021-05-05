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Проект трамвайной линии по маршруту от Купчино до Славянки вошел в лонг-лист конкурса ООН

Проект создания и эксплуатации трамвайной линии по маршруту «Станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка» вошел в лонг-лист конкурса Building Back Better-2021, сообщили в Газпромбанке, при участии которого реализуется проект. Конкурс проводился под эгидой международного форума проектов государственно-частного партнерства Европейской экономической комиссии ООН.

На отборочном этапе «Славянку» оценивали по пяти смысловым блокам, 22 контрольным показателям и 100 индикаторам. В конкурсе были представлены лучшие ГЧП-проекты со всего мира, ориентированные на благо людей и повышение экологической устойчивости планеты. По итогам оценки в лонг-лист конкурса попал 31 проект из России, Белоруссии, Испании, Китая, Бразилии и др., включая петербургский проект.

Напомним, что проект трамвайной линии реализуется на принципах государственно-частного партнерства по концессионному соглашению между правительством Санкт-Петербурга и ООО «Балтнедвижсервис», созданное Газпромбанком и «АБЗ-1». Запланировано строительство выделенной линии скоростного трамвая протяженностью более 20 км от Балканской площади через поселок Шушары до микрорайона Славянка. Планируется возведение 5 надземных сооружений, трамвайного депо, остановочных павильонов и приобретение 22 современных низкопольных трамваев. Общий объем инвестиций — свыше 25 млрд рублей.

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Комментарии (12)

Андрей Хмурый
Ошалеть!!! 25 ярдов на тамвайную линию? Вы лучше в Славянке школы постройте и садики для начала. Детишки в классах по 40 и более человек учатся в 2 смены. Трамвай до Купчино это конечно зрелище то ещё, ехать и под стук колес взирать на купчинский дистрикт это мощно, достойно участия в конкурсе под эгидой ООН.
f0ntan
Сколько трамвайных путепроводов через ж/дороги и кольцевую с ее развязками надо перебрасывать, чтобы пустить трамвай в Шушары из Купчино: через Витебскую ж/д, через окружную ж/д, через КАД, через Московское шоссе и Витебский проспект. Со Звездной/Ленсовета намного меньше нужно путепроводов, чтобы пустить трамвай в Шушары
Дмитрий Пылкин
Открою Вам секрет. Застроить район от Купчино до Славянки и Металлостроя и проложить маршрут трамвая планировалось еще во времена Л.И Брежнева. Многие кто рассчитывал там жить уже давно заселились на кладбища. :)
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