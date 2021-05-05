Проект трамвайной линии по маршруту от Купчино до Славянки вошел в лонг-лист конкурса ООН

Проект создания и эксплуатации трамвайной линии по маршруту «Станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка» вошел в лонг-лист конкурса Building Back Better-2021, сообщили в Газпромбанке, при участии которого реализуется проект. Конкурс проводился под эгидой международного форума проектов государственно-частного партнерства Европейской экономической комиссии ООН.

На отборочном этапе «Славянку» оценивали по пяти смысловым блокам, 22 контрольным показателям и 100 индикаторам. В конкурсе были представлены лучшие ГЧП-проекты со всего мира, ориентированные на благо людей и повышение экологической устойчивости планеты. По итогам оценки в лонг-лист конкурса попал 31 проект из России, Белоруссии, Испании, Китая, Бразилии и др., включая петербургский проект.