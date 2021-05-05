Кассир магазина на севере Петербурга получила по голове кирпичом от любителей бесплатных продуктов

За продуктами с кирпичом отправились двое мужчин в Выборгском районе Петербурга.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 мая, сообщение о разбойном нападении на 30-летнюю сотрудницу сетевого магазина на улице Композиторов поступило в полицию около половины десятого утра накануне.

Охранник супермаркета сообщали, что женщина пыталась задержать двух мужчин, которые пытались пронести мимо кассы продукты. Один из них, отбиваясь от самоотверженной кассирши, ударил её кирпичом по голове.