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Кассир магазина на севере Петербурга получила по голове кирпичом от любителей бесплатных продуктов

Двое мужчин задержаны за разбойное нападение с кирпичом в магазине в Петербурге

За продуктами с кирпичом отправились двое мужчин в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 мая, сообщение о разбойном нападении на 30-летнюю сотрудницу сетевого магазина на улице Композиторов поступило в полицию около половины десятого утра накануне.

Охранник супермаркета сообщали, что женщина пыталась задержать двух мужчин, которые пытались пронести мимо кассы продукты. Один из них, отбиваясь от самоотверженной кассирши, ударил её кирпичом по голове.

Полицейские задержали злоумышленника, в ходе разбойного нападения на магазин ударившего кирпичом по голове женщину-кассира. Охрана оперативно нажала тревожную кнопку, и на любителей бесплатной еды взяли рядом с супермаркетом. Налетчики оказались неработающими жителями района 29 и 25 лет.

В отношении них составили протоколы об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». Также возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Младший из расхитителей продуктов стал подозреваемым по нему. Он ранее привлекался к уголовной ответственности по наркотической статье. Второго опросили как свидетеля.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Короче, так пожрать и не дали человекам.
лысик
Африка, не иначе. А у руля всегда говорят про Европу... Какая уж тут Европа
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