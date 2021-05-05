Кассир магазина на севере Петербурга получила по голове кирпичом от любителей бесплатных продуктов

За продуктами с кирпичом отправились двое мужчин в Выборгском районе Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 мая, сообщение о разбойном нападении на 30-летнюю сотрудницу сетевого магазина на улице Композиторов поступило в полицию около половины десятого утра накануне.
Охранник супермаркета сообщали, что женщина пыталась задержать двух мужчин, которые пытались пронести мимо кассы продукты. Один из них, отбиваясь от самоотверженной кассирши, ударил её кирпичом по голове.
Полицейские задержали злоумышленника, в ходе разбойного нападения на магазин ударившего кирпичом по голове женщину-кассира. Охрана оперативно нажала тревожную кнопку, и на любителей бесплатной еды взяли рядом с супермаркетом. Налетчики оказались неработающими жителями района 29 и 25 лет.
В отношении них составили протоколы об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». Также возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Младший из расхитителей продуктов стал подозреваемым по нему. Он ранее привлекался к уголовной ответственности по наркотической статье. Второго опросили как свидетеля.