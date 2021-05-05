Коронавирус не сдаёт позиции: в Петербурге заболели ещё 711 человек

Распространение коронавируса в Петербурге медленно, но растёт. За минувшие сутки, по данным оперштаба по борьбе с инфекцией от 5 мая, в городе зафиксировано 711 новых случаев заражения. Днём ранее было 709, до этого — 704.

Число выздоровевших больше — 873 против 801 и 755 двумя днями ранее. Всего за сутки в Петербурге обследовали на ковид 9 199 человек. Летальных случаев зарегистрировано на один меньше — 33. Всего коронавирус с начала пандемии унёс жизни 13 385 петербуржцев.

В Москве заболеваемость более чем в три раза выше петербуржской — 2 432. Умерли от коронавируса в столице за сутки 56 человек.