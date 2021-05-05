Как сообщают 5 мая в социальных сетях очевидцы, грузовик пробил барьерное ограждение и упал на бок.

В пресс-службе «Автодора» «Фонтанке» уточнили, что ДТП было в районе 8:20 утра. Грузовик следовал в Москву и на 608 километре трассы М-11 у него лопнуло колесо. Он сбил ограждения, выехал на встречку и опрокинулся. Водитель в ДТП получил незначительные травмы.



На время аварийных работ движение по дороге ограничено: сейчас можно проехать по одной полосе в сторону Петербурга, и по одной — в сторону столицы.

