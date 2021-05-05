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На М-11 опрокинулась фура. Движение по трассе как в Петербург, так и в Москву ограничено

Упавшая фура затруднила движение по трассе М-11

Грузовая фура, следовавшая в столицу, опрокинулась на платной трассе между Москвой и Петербургом. Движение в обе стороны затруднено.

Как сообщают 5 мая в социальных сетях очевидцы, грузовик пробил барьерное ограждение и упал на бок.

В пресс-службе «Автодора» «Фонтанке» уточнили, что ДТП было в районе 8:20 утра. Грузовик следовал в Москву и на 608 километре трассы М-11 у него лопнуло колесо. Он сбил ограждения, выехал на встречку и опрокинулся. Водитель в ДТП получил незначительные травмы.

На время аварийных работ движение по дороге ограничено: сейчас можно проехать по одной полосе в сторону Петербурга, и по одной — в сторону столицы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

265071016
Вы действительно верите в чудеса ?
40 тонный автопоезд на скорости в 100 км/час должен держать металлический отбойник ?
Может как на приозерском шоссе - бетонный, но его перелетают в прямом смысле при ДТП.
И что не так с дорогой ? Это безусловно лучшая трасса на территории северо-запада.
Там что должно быть 5 полос и полоса безопаности в километр ? для кого ? Там и так все легковые меньше 150 фактически не едут. есть освещение, в той же европе дорога точно такая же кроме того что освещение там есть только на развязках и не более, но у них от чего-то колеса не лопаются ....да и вообще культура вождения на три головы выше.
Блейк
Какого буя он вылетел на встречку? Это дорога высшей категории и фуры, по регламенту, не должны пробивать отбойник, он должен был обратно на свою дорогу отскочить? Где прокуратура. Хорошо что никто в лобовое не влетел, представляете какой там замес бы был?
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