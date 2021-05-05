Столкновение на пересечении Испытателей и Коломяжского проспектов произошло около 9:30 утра. Маршрутное такси 107 на зеленый свет светофора ехало по Богатырскому проспекту прямо в сторону проспекта Испытателей. Во встречном направлении поворот налево — на Коломяжский проспекте — совершала «Шкода». Её водитель, видимо, не оценил скорость приближающего «ПАЗика» — произошло столкновение. Оно попало на видео.
«Фонтанка.ру»
Из ролика видно, что от удара иномарка вылетела на пешеходный переход на разделительной полосе.
Как уточнили «Фонтанке» в главке, в результате аварии никто не пострадал. В маршрутке на момент столкновения не было пассажиров. Судя по традиционному пути 107-го, водитель просто перегонял микроавтобус к месту начала маршрута.