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Маршрутка сбила «Шкоду» на повороте в Петербурге. Легковушка «прикинулась» пешеходом

ДТП в участием маршрутки произошло на севере Петербурга

Летящая маршрутка не стала пропускать поворачивавший легковой автомобиль в Приморском районе. В ДТП никто не пострадал.

Столкновение на пересечении Испытателей и Коломяжского проспектов произошло около 9:30 утра. Маршрутное такси 107 на зеленый свет светофора ехало по Богатырскому проспекту прямо в сторону проспекта Испытателей. Во встречном направлении поворот налево — на Коломяжский проспекте — совершала «Шкода». Её водитель, видимо, не оценил скорость приближающего «ПАЗика» — произошло столкновение. Оно попало на видео.

«Фонтанка.ру»

Из ролика видно, что от удара иномарка вылетела на пешеходный переход на разделительной полосе.

Как уточнили «Фонтанке» в главке, в результате аварии никто не пострадал. В маршрутке на момент столкновения не было пассажиров. Судя по традиционному пути 107-го, водитель просто перегонял микроавтобус к месту начала маршрута.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Misha Timoshin
Ну, тут точно каршеринг виноват!
***_555
Поперечный поток стартовал через пару секунд. Значит ли это что маршрутчик (и второй за ним) - проскакуны на розовый?
viking
ну видишь ты едет автобус, за чем рисковать так?
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