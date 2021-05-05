Осталось ещё немного потерпеть. Тепло на пути к Петербургу, а пока — на пять градусов ниже нормы и дожди

Riptide 05 Мая 2021 в 10:10 05 Мая 2021 в 10:10

Так и надо - все говорят.

Так и надо - сам виноват.

Я про неё забывал

И часто не замечал

И, наконец, потерял.

Так и надо - не разглядел.

Так и надо - я не у дел.

Её встречает один

И провожает другой,

А я, как будто, чужой,

Чужой, чужой.

Подожди - дожди - дожди.

Я оставил любовь позади

И теперь у меня впереди -

Дожди, дожди, дожди.