Осталось ещё немного потерпеть. Тепло на пути к Петербургу, а пока — на пять градусов ниже нормы и дожди

По данным Гидрометцентра, температура днём едва ли поднимется выше плюс семи градусов Цельсия. Однако уже сейчас синоптическая ситуация в Северной столице формируется под влиянием тёплого атмосферного фронта, приближающегося с запада, отмечает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. «Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон немного повысится, но пока показания термометров останутся на 4–5° ниже климатической нормы. Температура воздуха +5…+7°, по области +3…+8°. Ветер восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы».
Уже завтра, 6 мая, и следующие два дня столбик термометра поднимется до +10, однако будет так же дождливо. На то, чтобы дождаться настоящей майской погоды, Петербургу потребуется неделя — в следующий вторник Гидрометцентр обещает +22.