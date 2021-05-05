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Осталось ещё немного потерпеть. Тепло на пути к Петербургу, а пока — на пять градусов ниже нормы и дожди

К Петербургу приближается тёплый атмосферный фронт

Хмурое небо по-прежнему не даёт весеннему солнцу пробиться в Петербург, но всё же погода постепенно начинает исправляться. По крайней мере, в среду, 5 мая, метеорологи уже не прогнозируют снег.

По данным Гидрометцентра, температура днём едва ли поднимется выше плюс семи градусов Цельсия. Однако уже сейчас синоптическая ситуация в Северной столице формируется под влиянием тёплого атмосферного фронта, приближающегося с запада, отмечает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. «Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон немного повысится, но пока показания термометров останутся на 4–5° ниже климатической нормы. Температура воздуха +5…+7°, по области +3…+8°. Ветер восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы».

Уже завтра, 6 мая, и следующие два дня столбик термометра поднимется до +10, однако будет так же дождливо. На то, чтобы дождаться настоящей майской погоды, Петербургу потребуется неделя — в следующий вторник Гидрометцентр обещает +22.

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Комментарии (3)

Opus
Это на один день! Потом до конца мая такая же погода. Весны не будет, похоже.
nuga
Отопление не забудьте отключить при 22 градусах.
Riptide
Так и надо - все говорят.
Так и надо - сам виноват.
Я про неё забывал
И часто не замечал
И, наконец, потерял.
Так и надо - не разглядел.
Так и надо - я не у дел.
Её встречает один
И провожает другой,
А я, как будто, чужой,
Чужой, чужой.
Подожди - дожди - дожди.
Я оставил любовь позади
И теперь у меня впереди -
Дожди, дожди, дожди.
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