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Байден в надежде и ожидании. Встреча с Путиным может состояться летом в Европе

Джо Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным в июне, когда американский лидер поедет в Европу.

О намерении встретится лично с президентом России президента США спросили журналисты 4 мая. Он сообщил, что рассчитывает на такую встречу в июне, когда поедет в Европу для участия в саммите G7 и НАТО. "В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - сказал Байден.

Факт переговоров на тему июньской встречи Байдена с Путиным ранее подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.

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Комментарии (8)

Foxit
Жди бидон, жди.
AlBerkut
Разумеется встретятся.
По ходу у дедушки заказ есть, а такие вещи по телефону с исполнителем не обсуждаются 😎😂😂😂
Евгений Литвинец
Поскольку, его борьба за "права меньшинств" и неограниченную миграцию, встречают, мягко говоря, ограниченную поддержку, даже в синих Штатах (начинают наедаться), не говоря уже о красных, где он 0.0 изначально, надо избирателям поднести что-то снаружи. Беда его в том, что свободным американцам насрать на каких-то дикарей на границе с Индией. Хоть и с ядерными ракетами, у Индии они тоже есть. И продвигать свою политику на противостоянии и умении договориться с какой-то гопотой извне - бессмысленно. Это в РФ 90 процентов политической трескотни - на внешние поводы (а под шумок воруют, благо, гражданского общества и настоящих выборов нет). А в США, 99% повестки - внутренние дела. Экономика, благосостояние, налоги, дороги, бензин, медицина, образование, и т.п.. Трамп был умнее, т.к. бизнесмен, он продавал то, что ближе своему избирателю. А для РФ принял простейший план - поглажу плешивую буйную головушку, оно и успокоится.
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