Байден в надежде и ожидании. Встреча с Путиным может состояться летом в Европе

Джо Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным в июне, когда американский лидер поедет в Европу.

О намерении встретится лично с президентом России президента США спросили журналисты 4 мая. Он сообщил, что рассчитывает на такую встречу в июне, когда поедет в Европу для участия в саммите G7 и НАТО. "В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - сказал Байден.

Факт переговоров на тему июньской встречи Байдена с Путиным ранее подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.