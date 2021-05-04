Автобус 107-го маршрута не доехал до конечной. Водитель потерял управление из-за плохого самочувствия.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД 4 мая, инцидент на Кондратьевском проспекте напротив дома 18 произошел в 18:54. Водитель автобуса из-за плохого самочувствия, по предварительной информации, не справился с управлением и сначала совершил столкновение с «Ниссаном», после чего выехал на остановку общественного транспорта. В автобусе никто не пострадал. Водителя легковушки осмотрели врачи: он ударился головой.
В пресс-службе «Пассажиравтотранса» «Фонтанке» сообщили, что перед выходом на линию предрейсовый осмотр отклонений в состоянии здоровья водителя не выявил, жалоб от него не поступало. Мужчину осматривают медики. Других пострадавших в автобусе нет.