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Водителю автобуса в Петербурге стало плохо за рулём. «Гармошка» вылетела на остановку

Автобус 107-го маршрута не доехал до конечной. Водитель потерял управление из-за плохого самочувствия.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД 4 мая, инцидент на Кондратьевском проспекте напротив дома 18 произошел в 18:54. Водитель автобуса из-за плохого самочувствия, по предварительной информации, не справился с управлением и сначала совершил столкновение с «Ниссаном», после чего выехал на остановку общественного транспорта. В автобусе никто не пострадал. Водителя легковушки осмотрели врачи: он ударился головой.

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» «Фонтанке» сообщили, что перед выходом на линию предрейсовый осмотр отклонений в состоянии здоровья водителя не выявил, жалоб от него не поступало. Мужчину осматривают медики. Других пострадавших в автобусе нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Мужской Взгляд
Сердечный приступ спрогнозировать невозможно
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.... теперь понятно, о чём завлекающая надпись у них на корме
---- ЗП - 70000 тыс, в отличии от остальных - мы платим ... бла, бла, бла ииии .... маленькая ремарочка внизу
--- зависит от количества смен , графика.
Предрейсовый - это ни о чём, они там измотаны, как изношенная батарейка и быстро садятся.
nuga
Маршруткой управлять легче,её вес меньше и пассажиров мало. Эти гигантские тяжёлые автобусы на платформе Камаза тяжелы,как танки и для водителей и пассажиров. Сколько уже таких смертей за рулем тяжеловесов было прямо на рейсе! Где трудовая инспекция на предмет переработок,наличия выходных и отпусков у работников,ведь они отвечают за жизни пассажиров! Транспортная реформа усугубит положение,когда вся толпа набьется в автобусы,водители не выдержат интенсива.
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