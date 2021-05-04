Лукашенко лишил званий больше 80 силовиков, несогласных с его политикой

Глава Белоруссии Александр Лукашенко лишил воинских и специальных званий 80 военнослужащих и силовиков. Они себя дискредитировали.
О подписанном указе 4 мая сообщает пресс-служба Лукашенко. Званий лишены те, кто «во время обострения обстановки в стране» совершил дискредитирующие поступки. «В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес», — рассказали в пресс-службе.
Званий лишены больше 80 человек.