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Пятилетний ребёнок пострадал в массовом ДТП на КАД. Одна из машин загорелась

Затруднен проезд на внутреннем кольце КАД в районе съезда на Дачный проспект вечером 4 мая. Час назад там столкнулись три машины.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло около 17 часов уже после съезда на Дачный. В результате столкновения трех машин одна из них загорелась.

Скорая осмотрела одного пострадавшего — 5-летнего пассажира легкового автомобиля. Девочка получила лёгкие травмы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, на 78 километре КАД столкнулись три легковых автомобиля и «Газель». Скорая, помимо ребёнка, ещё осмотрела двух взрослых.

В одной из машин загорелся моторный отсек. Возгорание потушили огнетушителем до прибытия подразделений.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

© Фонтанка.Ру

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