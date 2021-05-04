Затруднен проезд на внутреннем кольце КАД в районе съезда на Дачный проспект вечером 4 мая. Час назад там столкнулись три машины.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло около 17 часов уже после съезда на Дачный. В результате столкновения трех машин одна из них загорелась.
Скорая осмотрела одного пострадавшего — 5-летнего пассажира легкового автомобиля. Девочка получила лёгкие травмы.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, на 78 километре КАД столкнулись три легковых автомобиля и «Газель». Скорая, помимо ребёнка, ещё осмотрела двух взрослых.
В одной из машин загорелся моторный отсек. Возгорание потушили огнетушителем до прибытия подразделений.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.