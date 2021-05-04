«Если можно что-то не делать, я не делаю». В России каждый пятый — лентяй

Больше семидесяти процентов россиян считают себя трудолюбивыми и только 21 процент признался в лентяйстве. Порок чаще всего проявляется, когда дело касается работы по дому.

О трудолюбии и лени россиян спросил ВЦИОМ, результаты опроса опубликованы 4 мая. 21 % честно сказал, что любит полениться, 73 % назвали себя трудягами. Еще 6 % не определились. Мужчин среди лентяев больше — 24 % к 18 % у женщин.