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«Если можно что-то не делать, я не делаю». В России каждый пятый — лентяй

Социологи выяснили, сколько в России ленивых людей

Больше семидесяти процентов россиян считают себя трудолюбивыми и только 21 процент признался в лентяйстве. Порок чаще всего проявляется, когда дело касается работы по дому.

О трудолюбии и лени россиян спросил ВЦИОМ, результаты опроса опубликованы 4 мая. 21 % честно сказал, что любит полениться, 73 % назвали себя трудягами. Еще 6 % не определились. Мужчин среди лентяев больше — 24 % к 18 % у женщин.

На открытый вопрос о том, почему ленивые люди считают себя такими, большинство (11 %) сказали, что им лень что-либо делать. 9 % регулярно откладывают дела, 7 % не всё успевают. 5 % сказали, что любят ничего не делать, 3 % признались, что стараются находить пути попроще и если можно что-то не делать, то и не будут. 2 % ответили, что такими уродились.

30 % среди трудолюбивых россиян назвали себя трудоголиками и людьми, которые работают без выходных. У 18 % много забот, 15 % считают, что «движение — жизнь», и только 4 % сказали, что трудятся потому, что любят свое дело.

Среди занятий, которые у всех опрошенных вызывают приступ лени, в общей сложности 29 % назвали домашние дела, уборку и готовку. 2 % не любят гладить белье.

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Комментарии (13)

Trurl
Российская национальная идея: "Если что-то должно быть сделано, оно будет сделано любой ценой. Если что-то может быть не сделано, оно не будет сделано ни при каких обстоятельствах" (С).
WuhanRockCafe
Уборку надо делать по утрам в духе Дзэн и с хорошим настроением - тогда она никогда не будет в тягость.
Никогда не оставляйте на ночь грязную посуду - утром настроение будет безнадежно испорчено.
Piter Russo
Только на Руси есть сказка про Емелю на печи - По щучьему веленью
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