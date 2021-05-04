«Если можно что-то не делать, я не делаю». В России каждый пятый — лентяй

Больше семидесяти процентов россиян считают себя трудолюбивыми и только 21 процент признался в лентяйстве. Порок чаще всего проявляется, когда дело касается работы по дому.
О трудолюбии и лени россиян спросил ВЦИОМ, результаты опроса опубликованы 4 мая. 21 % честно сказал, что любит полениться, 73 % назвали себя трудягами. Еще 6 % не определились. Мужчин среди лентяев больше — 24 % к 18 % у женщин.
На открытый вопрос о том, почему ленивые люди считают себя такими, большинство (11 %) сказали, что им лень что-либо делать. 9 % регулярно откладывают дела, 7 % не всё успевают. 5 % сказали, что любят ничего не делать, 3 % признались, что стараются находить пути попроще и если можно что-то не делать, то и не будут. 2 % ответили, что такими уродились.
30 % среди трудолюбивых россиян назвали себя трудоголиками и людьми, которые работают без выходных. У 18 % много забот, 15 % считают, что «движение — жизнь», и только 4 % сказали, что трудятся потому, что любят свое дело.
Среди занятий, которые у всех опрошенных вызывают приступ лени, в общей сложности 29 % назвали домашние дела, уборку и готовку. 2 % не любят гладить белье.