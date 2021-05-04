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Антимонопольщики предупредили горнолыжный курорт в Сочи — у них слишком дорого

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» получил предостережение от антимонопольной службы. Посетители пожаловались на цены.

Как пишет ТАСС, жаловаться на цены посетители начали в конце апреля. Им показалось, что необоснованно увеличилась стоимость подъемников. Обращение в ФАС отправили представители общественной организации ОНФ.

В пресс-службе курорта сообщили, что вылилось это в предостережение от ФАС. По словам представителей «Розы Хутор», динамическое ценообразование — распространенная практика в туристическом бизнесе. Апрель выдался удачным в плане погоды и было открыто количество склонов, сопоставимое с пиковой нагрузкой зимой.

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Комментарии (8)

ash364
Вовремя начали проверять, да. В мае.
Погудят до июня и затихнут.
А зимой ещё прибавят. Финли нет-то.
SariusBeggins
Необоснованно дорого! Что Роза Хутор, что Эльбрус! С учетом того, что зимние виды спорта, по большей части, являются семейным времяпрепровождением, то на среднюю семью за неделю набегает очччень хорошая сумма
Агроном аэродрома
Ну, после думского буфета - несомненно. Вопрос другой - кто туда решил инкогнито скататься?..
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