Антимонопольщики предупредили горнолыжный курорт в Сочи — у них слишком дорого

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» получил предостережение от антимонопольной службы. Посетители пожаловались на цены.

Как пишет ТАСС, жаловаться на цены посетители начали в конце апреля. Им показалось, что необоснованно увеличилась стоимость подъемников. Обращение в ФАС отправили представители общественной организации ОНФ.

В пресс-службе курорта сообщили, что вылилось это в предостережение от ФАС. По словам представителей «Розы Хутор», динамическое ценообразование — распространенная практика в туристическом бизнесе. Апрель выдался удачным в плане погоды и было открыто количество склонов, сопоставимое с пиковой нагрузкой зимой.