«Улицы опустели, мы забрали последние билеты»: петербургская туристка из охваченного коронавирусом Непала

«Непал закрыл внутренние перелеты одним днём. Мы буквально вечером узнали, что срочно должны лететь в сторону столицы — Катманду, иначе не сможем улететь никуда вообще. И успели. Прямо из аэропорта нас доставили в отель и попросили больше его не покидать, потому что вход обратно только с чистым ПЦР-тестом», — рассказала Евневич «Фонтанке» 4 мая.

Туристка из Петербурга Мария Евневич оказалась в Непале, власти которого объявили о закрытии внутренних и международных перелетов из-за наступающей пандемии. За 3 мая в Непале с населением в тридцать миллионов было зафиксировано 7 388 заболевших. Как в 140-миллионной России.

По её словам, она не видела, чтобы на улицах, как в соседней Индии, сжигали трупы, и в целом обстановка в стране очень спокойная.

«Когда мы приехали, на улицах были толпы людей, торговцы, мотороллеры, а сейчас нет никого. Прекращены вертолетные экскурсии — все вертолеты задействованы в вывозе в столицу туристов, которые остались в разных точках Гималаев и окрестных городах, чтобы они успели покинуть страну», — отметила Мария.

Международные перелеты в стране закрывают в ночь с 6 на 7 мая.

«Билеты на регулярные рейсы мы успели купить до начала паники, но забирали практически последние. Люди улетают через Дубай, Доху, Шарджу», — рассказала туристка.

Непал с 3 мая полностью приостановил внутренние авиаперелеты, а с 6 мая власти страны прекращают международное авиасообщение. Глава консульского отдела посольства России в Катманду Михаил Сковородников заявил РИА Новости, что в стране находятся 486 россиян, с ними налажен контакт и оказывается посильная помощь.