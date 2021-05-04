FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
16
Печать

«Улицы опустели, мы забрали последние билеты»: петербургская туристка из охваченного коронавирусом Непала

Туристка из Петербурга Мария Евневич оказалась в Непале, власти которого объявили о закрытии внутренних и международных перелетов из-за наступающей пандемии. За 3 мая в Непале с населением в тридцать миллионов было зафиксировано 7 388 заболевших. Как в 140-миллионной России.

«Непал закрыл внутренние перелеты одним днём. Мы буквально вечером узнали, что срочно должны лететь в сторону столицы — Катманду, иначе не сможем улететь никуда вообще. И успели. Прямо из аэропорта нас доставили в отель и попросили больше его не покидать, потому что вход обратно только с чистым ПЦР-тестом», — рассказала Евневич «Фонтанке» 4 мая.

По её словам, она не видела, чтобы на улицах, как в соседней Индии, сжигали трупы, и в целом обстановка в стране очень спокойная.

«Когда мы приехали, на улицах были толпы людей, торговцы, мотороллеры, а сейчас нет никого. Прекращены вертолетные экскурсии — все вертолеты задействованы в вывозе в столицу туристов, которые остались в разных точках Гималаев и окрестных городах, чтобы они успели покинуть страну», — отметила Мария.

Международные перелеты в стране закрывают в ночь с 6 на 7 мая.

«Билеты на регулярные рейсы мы успели купить до начала паники, но забирали практически последние. Люди улетают через Дубай, Доху, Шарджу», — рассказала туристка.

Непал с 3 мая полностью приостановил внутренние авиаперелеты, а с 6 мая власти страны прекращают международное авиасообщение. Глава консульского отдела посольства России в Катманду Михаил Сковородников заявил РИА Новости, что в стране находятся 486 россиян, с ними налажен контакт и оказывается посильная помощь.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Igor Polikarpovich
А больше никто в Непал нп поехал?
Хауаю
"Ты увезёшь мою ангину с собой,
Я это всё уже заранее знал,
Через туманы над тайгой голубой
В Непал, в Непал, в Непал….
...Я отказался – было неловко.
Ну что бы я делал там?"
О. Митяев
Oleg_I
А в России 400 000 человек с прошлого марта избыточно умерли, у нас тут никакой эпидемии, Путин Лужники собирает и так далее. А в Непале ууу, как страшно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний