В S7 задумались о создании дочки-лоукостера

В Минтрансе создана рабочая группа, которая обсуждает возможность создания в России нового лоукостера. Авиаперевозчик может стать дочерней компанией S7.

О вероятности запуска лоукостера 4 мая пишут «Ведомости». Возможно, для этого дочерней компании S7 «Глобус» вернут сертификат эксплуатанта. Сама компания подтвердила, что сейчас оценивает целесообразность создания бюджетной авиалинии. «В настоящее время S7 Group ведет переговоры Airbus и Boeing о лизинге самолетов», — добавили в компании.

Сейчас в России есть только одна компания-лоукостер. «Победа» входит в группу «Аэрофлот».