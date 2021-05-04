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«Энергоблок будущего» на Белоярской АЭС отключился от сети

Четвертый энергоблок Белоярской атомной электростанции под Екатеринбургом отключился днем 4 мая. Почему — пока неясно.

Автоматика на АЭС сработала в два часа дня, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома». Отключение прошло по штатному алгоритму, радиационная обстановка в пределах естественных природных значений. Причины отключения выясняются.

Последний раз этот же энергоблок отключался в конце марта. Реактор на быстрых нейтронах БН-800 нужен для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего. Например, для демонстрации работы на промышленном смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе, которым он загружен на треть.

© Фонтанка.Ру

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