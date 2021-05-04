FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Мастера спорта по самбо увезли в полицию после конфликта в петербургском баре. В отделе он оказался почти слепым

Самбиста задержали в баре Петербурга после конфликта с охраной

Внеплановый бой вышел у мастера спорта по самбо Алика Гогочури в баре на севере Петербурга. Спортсмен сдержал силу удара, но оказался бессилен перед газовым баллончиком.

Как стало известно «Фонтанке» 4 мая, полицию вызвали около часа ночи к бару на проспекте Энгельса, 124. Звонившая девушка сообщала, что охрана заведения по непонятной причине залила лицо перцовым газом её другу, 26-летнему спортсмену, уроженцу Сочи, проживающему на Васильевском острове.

Наряд полиции увез мужчину в слезах от газа в отдел полиции, туда же пригласили и охрану заведения. Последние рассказали, что в баре посетитель вел себя агрессивно и размахивал руками. Неспортивное поведение полицейские оценили по Кодексу об административных правонарушениях, оформив протокол по статье 6.1.1 (побои). С него взяли обязательство о явке.

Гогочури в марте 2021 года приказом Минспорта было присвоено звание «Мастер спорта России» по самбо.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

260602101
Столица Армении,Грузии и Азербайджана - СОЧИ
razdva.spb
Тожероссиянин снова?
bluxer
Самбо де жанейро.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний