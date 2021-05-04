Мастера спорта по самбо увезли в полицию после конфликта в петербургском баре. В отделе он оказался почти слепым

Внеплановый бой вышел у мастера спорта по самбо Алика Гогочури в баре на севере Петербурга. Спортсмен сдержал силу удара, но оказался бессилен перед газовым баллончиком.

Как стало известно «Фонтанке» 4 мая, полицию вызвали около часа ночи к бару на проспекте Энгельса, 124. Звонившая девушка сообщала, что охрана заведения по непонятной причине залила лицо перцовым газом её другу, 26-летнему спортсмену, уроженцу Сочи, проживающему на Васильевском острове.

Наряд полиции увез мужчину в слезах от газа в отдел полиции, туда же пригласили и охрану заведения. Последние рассказали, что в баре посетитель вел себя агрессивно и размахивал руками. Неспортивное поведение полицейские оценили по Кодексу об административных правонарушениях, оформив протокол по статье 6.1.1 (побои). С него взяли обязательство о явке.