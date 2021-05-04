Грузовик мебельной фирмы перегородил въезд во двор дома на Троицком проспекте. С дома XIX века постройки осыпается штукатурка.

Около полудня 4 мая, как сообщают «Фонтанке» читатели, грузовой фургон с областными номерами пытался въехать во двор дома 10 по Троицкому проспекту в Адмиралтейском районе Петербурга. Однако габариты водитель не сопоставил, и машина застряла в арке. Попытки выбраться из каменной ловушки привели к тому, что со стен начала падать штукатурка. При этом жильцы дома уверяют, что арка была буквально недавно отремонтирована.

Грузовик принадлежит индивидуальному предпринимателю из Гатчины. Сам он на своей странице «ВКонтакте» в качестве места работы указал фирму по изготовлению каркасной мебели. На вопросы «Фонтанки» мужчина предпочел ответить молчанием.

Машина смогла выехать из арки самостоятельно примерно через полчаса после того, как её увидели жильцы.

Дом 10 по Троицкому проспекту — доходный дом, который был построен в конце XIX века в стиле эклектика.