Михаил Трофименков расскажет про скрытое военное кино

Есть советские фильмы про войну, которые мы навскидку и не припомним, хотя их снимали очень известные мастера. Как говорит кинокритик Михаил Трофименков, это кино идеологически неудобное, странное, «скрытое». 9 мая в лектории журнала «Сеанс» в «Новой Голландии» он расскажет о таком кино. Бесплатно, 18+
В 1944-м бомбардировщик британца Ральфа Чадвика был сбит немцами над территорией Советского Союза. Летчика спасла русская учительница Екатерина Ивановна — спрятала в подвале школы. Потом они прорывались к партизанам… Сценарий фильма «Память сердца» 1958 года написали знаменитые Сергей Герасимов и Тамара Макарова (она же сыграла учительницу), режиссером была Татьяна Лиознова. В ролях британцев (ну, помимо главной, Чадвика) были британцы — журналист британского происхождения Ральф Паркер, британец-русист Роберт Даглиш, бывший английский моряк Леонард Уинкотт, успевший побыть и членом Союза писателей СССР, и зэком. Немецкого майора играл бывший гауптштурмфюрер Хайнц Браун, его позже мельком встретим в лиозновских же «Семнадцати мгновениях». Но сам фильм «Память сердца» знаком нашему зрителю, мягко говоря, меньше, чем «Мгновения» или «Небесный тихоход». Михаил Трофименков, один из создателей журнала «Сеанс», автор книг «Кинотеатр военных действий» и «Красный нуар Голливуда» расскажет самые удивительные случаи в истории советского кино про войну.
Лекция пройдет в Павильоне «Новой Голландии», для участия нужно зарегистрироваться на сайте «Новой Голландии».
Александра Шеромова