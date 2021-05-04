Умер дрессировщик тигров Багдасаров. Он болел коронавирусом

На 76-м году жизни в Москве скончался народный артист России, укротитель тигров Михаил Багдасаров. Он болел коронавирусом.
О смерти дрессировщика 4 мая сообщает пресс-служба Росгосцирка в соцсетях. «Свой профессиональный путь он начал еще 14-летним мальчишкой в Бакинском цирке. Работал конюхом. Во время гастролей в Баку укротительницы Маргариты Назаровой ее тигры сумели вырваться на свободу — юный Михаил помог загнать хищников в клетки. Артистка обратила внимание на талантливого парня и пообещала взять его в труппу», — описывает начало творческого пути Багдасарова Росгосцирк.
Позже он начал ставить собственные номера, в 1997 году получил звание народного артиста, в конце 2012 года стал художественным руководителем Нижегородского цирка и проработал там семь лет. Дети дрессировщика, Артур и Карина, пошли по стопам отца.