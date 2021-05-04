Подросток из Красного Бора попал под электричку в Колпино. С отсечёнными пальцами его провезли по трём больницам

В тяжёлом состоянии в больницу Петербурга был госпитализирован школьник из Тосненского района Ленобласти. Он попал под электричку на станции Колпино.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 4 мая, накануне около 16:00 электропоезд на перегоне Колпино — Саблино сбил мальчика 2006 года рождения. Машинист поезда подавал сигналы, применил экстренное торможение, однако избежать травм не удалось. Ребёнок в больнице.

Как пишет 47news, у юноши диагностированы открытая черепно-мозговая травма, множественные повреждения внутренних органов и травматическая ампутация пальцев на ноге. Состояние оценивается как крайне тяжёлое.