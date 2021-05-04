Пограничники под Петербургом не дали вечному туристу из Латинской Америки обрести счастье за границей

Как сообщает пресс-служба управления 4 мая, и водитель, и пассажир — граждане одной из стран Латинской Америки, 29 и 37 лет. Один из них живет в России, а вот второй долгое время путешествовал по странам СНГ, пытаясь попасть в Европу нелегальным путем. Попытки не увенчались успехом, поэтому «вечный» турист приехал в Петербург, чтобы попытать свою удачу снова.

Машину, напичканную таблетками, остановили сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и области в Кингисеппском районе области. Пассажир планировал пересечь границу и попасть в Европу, где его не ждут из-за многочисленных нарушений ПДД.

Ассимилировавший в России земляк решил помочь другу и привез его в приграничную зону, чтобы тот, наконец, обрел счастье за границей. Однако оба попались в руки пограничникам.

«В ходе осмотра автомобиля, на котором иностранные граждане прибыли в пограничную зону, обнаружено большое количество лекарственных препаратов, запрещенных для свободного оборота. После проведения исследования препаратов будет принято правовое решение», — сообщает пресс-служба пограничного управления.

Иностранный гражданин, оказавший своему соотечественнику медвежью услугу, привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне, совершенное иностранным гражданином». Ему не только выписали штраф, но и выдворили за пределы пограничной зоны.

В отношении второго иностранца, мечтавшего о хорошей жизни за рубежом, Кингисеппский районный суд также принял решение о привлечении к административной ответственности по той же статье. Только, помимо штрафа, он будет выдворен за пределы Российской Федерации.