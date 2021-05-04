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Пограничники под Петербургом не дали вечному туристу из Латинской Америки обрести счастье за границей

Нелегала из Латинской Америки задержали на границе под Петербургом

Машину, напичканную таблетками, остановили сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и области в Кингисеппском районе области. Пассажир планировал пересечь границу и попасть в Европу, где его не ждут из-за многочисленных нарушений ПДД.

Как сообщает пресс-служба управления 4 мая, и водитель, и пассажир — граждане одной из стран Латинской Америки, 29 и 37 лет. Один из них живет в России, а вот второй долгое время путешествовал по странам СНГ, пытаясь попасть в Европу нелегальным путем. Попытки не увенчались успехом, поэтому «вечный» турист приехал в Петербург, чтобы попытать свою удачу снова.

Ассимилировавший в России земляк решил помочь другу и привез его в приграничную зону, чтобы тот, наконец, обрел счастье за границей. Однако оба попались в руки пограничникам.

«В ходе осмотра автомобиля, на котором иностранные граждане прибыли в пограничную зону, обнаружено большое количество лекарственных препаратов, запрещенных для свободного оборота. После проведения исследования препаратов будет принято правовое решение», — сообщает пресс-служба пограничного управления.

Иностранный гражданин, оказавший своему соотечественнику медвежью услугу, привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне, совершенное иностранным гражданином». Ему не только выписали штраф, но и выдворили за пределы пограничной зоны.

В отношении второго иностранца, мечтавшего о хорошей жизни за рубежом, Кингисеппский районный суд также принял решение о привлечении к административной ответственности по той же статье. Только, помимо штрафа, он будет выдворен за пределы Российской Федерации.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Только, помимо штрафа, он будет выдворен за пределы Российской Федерации - а куда в ЕС ? Тогда цель можно сказать будет достигнута)
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