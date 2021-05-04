Петербуржец угнал иномарку у своего отчима и попал на ней в ДТП. Полиция грозит ему уголовным делом

29-летний житель Петербурга во Всеволожском районе угнал машину отчима, но далеко на ней не уехал.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 4 мая, сообщение об угоне «КИА Рио» с территории одного из участков массива «Борисова Грива» поступила в полицию накануне около двух часов дня. Имя угонщика потерпевший, 50-летний житель Калининского района, назвал сразу — ключи от иномарки взял 29-летний сын жены. Сумму ущерба мужчина оценил в 700 тысяч рублей.

«КИА» нашли быстро. На пересечении проспекта Маршала Блюхера и улицы Лабораторной водитель врезался в ехавший перед ним «Хендай Солярис», после чего сбежал. Нарушителя полицейские задержали в тот же день на Тихорецком проспекте.