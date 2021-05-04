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Машина частной скорой помощи угодила в ДТП в Петербурге, авария попала на видео

Скорая Американской медицинской клиники протаранила автомобиль на углу набережной Карповки и Каменноостровского проспекта. Врачи ехали с проблесковыми маяками.

Как стало известно «Фонтанке», в первом часу ночи 4 мая машина частной скорой выехала на перекресток под запрещающий сигнал светофора и врезалась в «Шкоду Рапид», ехавшую по набережной Карповки.

«Фонтанка.ру»

Водитель частной скорой включил проблесковые маяки. Нарушать ПДД спецстранспорт может при условии, что к синей «мигалке» добавлен звуковой сигнал. В социальных сетях знакомые водителя «Шкоды» ставят под сомнение использование сирены частной скорой.

Американская медицинская клиника (АМК) принадлежит владельцам холдинга «Адамант» Игорю Лейтису и Владимиру Голубеву. Выручка за прошлый год превысила 300 миллионов рублей. Вызов машины скорой помощи АМК стоит от 7 800 рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Маэстро
Вижу и слышу, как ездят в нашем городе скорые. На 95% не сомневаюсь, что ехал он без звукового сигнала. Типичный случай. Пожарные и спасатели, в большинстве своём, ездят как положено, с мигалкой и сиреной. А у водителей скорых и полиции (в том числе и ГИБДД), видимо, какой-то профессиональный шик проскакивать на красный, по встречке и т.п. без звука, что иногда приводит к печальным последствиям.
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