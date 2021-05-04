Скорая Американской медицинской клиники протаранила автомобиль на углу набережной Карповки и Каменноостровского проспекта. Врачи ехали с проблесковыми маяками.
Как стало известно «Фонтанке», в первом часу ночи 4 мая машина частной скорой выехала на перекресток под запрещающий сигнал светофора и врезалась в «Шкоду Рапид», ехавшую по набережной Карповки.
«Фонтанка.ру»
Водитель частной скорой включил проблесковые маяки. Нарушать ПДД спецстранспорт может при условии, что к синей «мигалке» добавлен звуковой сигнал. В социальных сетях знакомые водителя «Шкоды» ставят под сомнение использование сирены частной скорой.
Американская медицинская клиника (АМК) принадлежит владельцам холдинга «Адамант» Игорю Лейтису и Владимиру Голубеву. Выручка за прошлый год превысила 300 миллионов рублей. Вызов машины скорой помощи АМК стоит от