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ФАС одобрила «Ростелекому», «Билайну» и «Мегафону» строительство сетей 5G в России

Строительством инфраструктуры 5G в России займутся подконтрольный государству «Ростелеком», его дочерняя структура из Башкирии и компании «Вымпелком» и «Мегафон». Виртуальные операторы должны иметь равный доступ к сетям нового поколения, настаивает антимонопольная служба.

ФАС одобрила создание совместного предприятия, говорится в сообщении регулятора 4 мая.

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон» о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности по построению сетей стандарта 5G. Соглашение, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи», — заявили в ФАС.

Регулятор подчеркивает, что участники сделки должны будут согласовать с ним условия использования инфраструктуры и учитывать интересы виртуальных операторов, предоставляя им гарантии доступа к высвобождаемому радиочастотному спектру.

«Ростелеком» — национальный оператор связи, его основным акционером является государство. «Башинформсвязь» — дочерняя структура «Ростелекома». «Вымпелком», предоставляющий услуги связи под брендом «Билайн», входит в международную телекоммуникационную группу VEON. «Мегафон» принадлежит холдингу USM Алишера Усманова.

Черновой вариант совместного предприятия, разработанный в 2019 году, включал участие в сделке оператора «МТС».

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Комментарии (8)

AlBerkut
Шеринг сетей?
То есть по факту монополист таки и образуется в виде единственной физической сети доступа, пусть и под управлением не одного лица, а группы...
И ещё момент, а чо как с резервированием будет при таком подходе? Грубо говоря, ну пусть не глобально даже, а локально, базовая станция накрылась/бобры провод перегрызли и всё, связи нет? Ни по основному, ни по резервному телефонам? И ваще ни у кого, сеть то одна на всех...
Oleg_I
А, всё, разобрался. МТС будет строить свой 5G отдельно, а эти трое - совместно, на правах равного использования.
Oleg_I
Не понял, а где МТС? Это такой прикол, что _антимонопольная_ служба ставит одного конкретного оператора в заведомо невыгодное положение?
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