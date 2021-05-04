ФАС одобрила «Ростелекому», «Билайну» и «Мегафону» строительство сетей 5G в России

Строительством инфраструктуры 5G в России займутся подконтрольный государству «Ростелеком», его дочерняя структура из Башкирии и компании «Вымпелком» и «Мегафон». Виртуальные операторы должны иметь равный доступ к сетям нового поколения, настаивает антимонопольная служба.
ФАС одобрила создание совместного предприятия, говорится в сообщении регулятора 4 мая.
«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон» о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности по построению сетей стандарта 5G. Соглашение, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи», — заявили в ФАС.
Регулятор подчеркивает, что участники сделки должны будут согласовать с ним условия использования инфраструктуры и учитывать интересы виртуальных операторов, предоставляя им гарантии доступа к высвобождаемому радиочастотному спектру.
«Ростелеком» — национальный оператор связи, его основным акционером является государство. «Башинформсвязь» — дочерняя структура «Ростелекома». «Вымпелком», предоставляющий услуги связи под брендом «Билайн», входит в международную телекоммуникационную группу VEON. «Мегафон» принадлежит холдингу USM Алишера Усманова.
Черновой вариант совместного предприятия, разработанный в 2019 году, включал участие в сделке оператора «МТС».