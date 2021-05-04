ФАС одобрила «Ростелекому», «Билайну» и «Мегафону» строительство сетей 5G в России

Строительством инфраструктуры 5G в России займутся подконтрольный государству «Ростелеком», его дочерняя структура из Башкирии и компании «Вымпелком» и «Мегафон». Виртуальные операторы должны иметь равный доступ к сетям нового поколения, настаивает антимонопольная служба.

ФАС одобрила создание совместного предприятия, говорится в сообщении регулятора 4 мая.

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон» о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности по построению сетей стандарта 5G. Соглашение, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи», — заявили в ФАС.