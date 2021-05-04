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Петербуржец выпил и сел за руль в Ленобласти. Под колесами умерла его мать

Уголовное дело возбудила следователь Кировского ОМВД Ленобласти после аварии в садоводстве «Треугольник».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 4 мая, 37-летний петербуржец около девяти вечера накануне решил покататься на своем «Форде Фокусе» по узким улицам садоводства «Треугольник» в Кировском районе области. За руль мужчина, отмечают в полиции, сел нетрезвым. В одном из проездов он сбил свою мать. 75-летняя женщина умерла на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Подозреваемый задержан.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

2356897676
Фиаско. Дичь.
Мужской Взгляд
Кошмар, как с этим жить..
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