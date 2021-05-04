Ветер стих — и петербургские парки открыли для посетителей

Сады, парки и скверы, закрыть которые пришлось из-за сильного ветра, снова доступны для жителей Петербурга и туристов.

Об открытии 4 мая сообщает комитет по благоустройству Смольного. Закрывали сад Сан-Галли, Веры Слуцкой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский, а также сквер Галины Старовойтовой и сквер на ул. Декабристов, д. 22 .

За всё время, пока дул сильный ветер, в комитет поступила только одна заявка о поваленном дереве — на улице Мосина в Сестрорецке. Сотрудники МЧС выезжали по заявкам 24 раза — падали деревья, рекламные щиты и куски кровли.