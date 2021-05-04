Пятилетний петербуржец попал в больницу после загородного отдыха

Досрочно закончился загородный отдых петербургской семьи в деревне Порожек Гатчинского района области. Пятилетнего мальчика увезли в больницу после падения с горки.



Как стало известно «Фонтанке» 4 мая, накануне из Гатчинской клинической межрайонной больницы в полицию поступила телефонограмма о том, что к ним около десяти вечера 2 мая привезли пятилетнего жителя Пушкина. У мальчика диагностировали ушиб почки. В тяжелом состоянии ребенка перевезли в детскую городскую больницу № 5 .

Отец мальчика объяснил, что его сын неудачно упал с горки.

