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Пятилетний петербуржец попал в больницу после загородного отдыха

Досрочно закончился загородный отдых петербургской семьи в деревне Порожек Гатчинского района области. Пятилетнего мальчика увезли в больницу после падения с горки.

Как стало известно «Фонтанке» 4 мая, накануне из Гатчинской клинической межрайонной больницы в полицию поступила телефонограмма о том, что к ним около десяти вечера 2 мая привезли пятилетнего жителя Пушкина. У мальчика диагностировали ушиб почки. В тяжелом состоянии ребенка перевезли в детскую городскую больницу № 5.

Отец мальчика объяснил, что его сын неудачно упал с горки.

© Фонтанка.Ру

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