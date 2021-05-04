709 заболевших за сутки: коронавирус наращивает присутствие в Петербурге

Праздники не привели к резкому улучшению ситуации с коронавирусом в Петербурге, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За 4 мая в Петербурге зафиксировали 709 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Накануне их было 704. Число летальных исходов не изменилось — 34.

За последние сутки в России выявлено 7 770 случаев COVID-19 в 82 регионах и 337 умерших. Накануне было 8 489 случаев и 336 летальных исходов.