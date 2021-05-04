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709 заболевших за сутки: коронавирус наращивает присутствие в Петербурге

Праздники не привели к резкому улучшению ситуации с коронавирусом в Петербурге, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За 4 мая в Петербурге зафиксировали 709 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Накануне их было 704. Число летальных исходов не изменилось — 34.

За последние сутки в России выявлено 7 770 случаев COVID-19 в 82 регионах и 337 умерших. Накануне было 8 489 случаев и 336 летальных исходов.

В Москве 2 050 заболевших и 61 умерший. Днем ранее было 2 635 и 58 соответственно. В Московской области — 625 и 10. А было 641 и 15.

За день в Петербурге обследовали на коронавирус 11 203 человека. Обработано 7 777 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Alexander_5e4cfced16b74
дык, погоды "великолепные" для простудных заболеваний.... а так... кто-то делает 4 теста ПЦР подряд - и два положительных и два отрицательных.... прямо вирус шрёдингера какой-то...

и кстати да, - привитым обещали меньше рестрикций всях, вакцино-паспорт и всё такое... в европах - вводится такое.

то есть, получается наша вакцина ХУЖЕ европейской? вот так новость....
rastaman
Было 704, стало 709.
Ф: «Наращивает!! Наращивает!!»

Ф, вы замечательное издание, но за нагнетаемую на пустом месте ковидоистерию вам воздастся в самом плохом смысле.
Irina_5e4cd1c135939
"Дайте хоть какие-то реальные преференции привитым".
То есть Вы сами не очень-то и верите в пользу прививки, главное чтобы "преференции" обеспечили.
Не беспокойтесь, власти найдут способ загнать население в прививочные пункты, а как же. Сколько денег угрохано на это дело. А то что вирус мутировал и "старенькая" вакцина вполне возможно не спасет от новых версий, это уже дело не столь важное.
И опять же, чего ругаетесь на то что после прививки надо в маске ходить, рекламу в телевизоре не видели? Там всем привившимся разрешают забыть о масках. В случае чего на эту рекламу (их много разных но вещают об одном и том же) ссылайтесь.
И не забудьте через несколько месяцев снова привиться. А то срок годности первых прививок истечет. Правда, пока науке неизвестно чем надо будет повторно прививаться. Но это не так и актуально в настоящий момент.
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