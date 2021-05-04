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В периферии циклона Петербург продолжит заваливать снегом

Мокрый снег, ветер и пасмурное небо будут сопровождать четвертый день длинных майских выходных. На пятый погода начнет немного исправляться.

По данным Гидрометцентра, температура в Петербурге 4 мая не поднимется выше пяти градусов. Местами будет идти дождь, местами — мокрый снег. Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус объяснил, что город находится в северо-западной периферии циклона, центр которого над Вологодской областью. Температура на 5–6 градусов ниже нормы.

Ночью около нуля градусов, днем 5 мая, возможно, выйдет солнце и будет до +7. Осадки также не исключены, но уже только в виде дождя.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Riptide
"Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и велика! ... Мерзни, мерзни, волчий хвост!"
Из русской народной сказки "Лисичка сестричка и волк".
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