В периферии циклона Петербург продолжит заваливать снегом

Мокрый снег, ветер и пасмурное небо будут сопровождать четвертый день длинных майских выходных. На пятый погода начнет немного исправляться.

По данным Гидрометцентра, температура в Петербурге 4 мая не поднимется выше пяти градусов. Местами будет идти дождь, местами — мокрый снег. Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус объяснил, что город находится в северо-западной периферии циклона, центр которого над Вологодской областью. Температура на 5–6 градусов ниже нормы.

Ночью около нуля градусов, днем 5 мая, возможно, выйдет солнце и будет до +7. Осадки также не исключены, но уже только в виде дождя.