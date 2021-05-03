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В Бурятии снежная лавина накрыла туристов. Три человека пропали

Три человека исчезли под снежной лавиной в Бурятии

Незарегистрированная группа из пяти туристов оказалась в зоне схода снежной лавины на горном перевале в Бурятии. Об этом сообщает региональное МЧС 3 мая.

Снежная масса сошла на перевале Горелова вблизи населенного пункты Монды. Троих человек засыпало снегом, двое спаслись, пишет РИА Новости со ссылкой на уточнённые данные МЧС.

К месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

В операции планируется задействовать борт Ми-8 МЧС России. Он доставит спасателей из Иркутской области, а также поможет с эвакуацией пострадавших из труднодоступной местности.

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