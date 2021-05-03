В Бурятии снежная лавина накрыла туристов. Три человека пропали

Незарегистрированная группа из пяти туристов оказалась в зоне схода снежной лавины на горном перевале в Бурятии. Об этом сообщает региональное МЧС 3 мая.



Снежная масса сошла на перевале Горелова вблизи населенного пункты Монды. Троих человек засыпало снегом, двое спаслись, пишет РИА Новости со ссылкой на уточнённые данные МЧС.



К месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



В операции планируется задействовать борт Ми-8 МЧС России. Он доставит спасателей из Иркутской области, а также поможет с эвакуацией пострадавших из труднодоступной местности.

