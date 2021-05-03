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Под Петербургом воры украли Бандита. Горожан просят помочь в розыске

Из частной конюшни в Ленобласти увели жеребца Бандита

Жеребец гнедой масти исчез из конюшни под Петербургом. Об этом «Фонтанке» рассказала его хозяйка Дарья 3 мая.

Шестилетний конь по кличке Бандит был украден из частной конюшни в деревне Заневка Всеволожского района. Жеребец исчез в период с 20:30 26 апреля по 15:00 27 апреля. По словам Дарьи, конюшня не охраняется, а Бандит был единственным её обитателем.

«Прошу не оставаться равнодушными, любая информация о коне будет нам полезна», — написала хозяйка в социальных сетях.

Дарья обратилась с заявлением в полицию. «Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (6)

261911141
Надо было сказать, что этот конь призывал к участию в незаконном митинге и его бы уже нашли.
Piter Russo
Не уж то цыгани? Или производители сыракапченой колбасы? Или просто взяли покататься по пьяне прокатившись выпустили??
Pilat
И конечно на многочисленных камерах, что стоят по всем дорогам ничего не зафиксировано.
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