Жеребец гнедой масти исчез из конюшни под Петербургом. Об этом «Фонтанке» рассказала его хозяйка Дарья 3 мая.



Шестилетний конь по кличке Бандит был украден из частной конюшни в деревне Заневка Всеволожского района. Жеребец исчез в период с 20:30 26 апреля по 15:00 27 апреля. По словам Дарьи, конюшня не охраняется, а Бандит был единственным её обитателем.



«Прошу не оставаться равнодушными, любая информация о коне будет нам полезна», — написала хозяйка в социальных сетях.