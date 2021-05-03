Блэкаут омрачил трапезу на берегу Финского залива. Электричество покинуло ресторан и несколько домов

Отключение электричества застало врасплох посетителей ресторана в Курортном районе Петербурга 3 мая. На блэкаут «Фонтанке» пожаловались читатели.



По словам горожан, свет пропал в ресторане «Русская рыбалка» на Приморском шоссе в Комарово около 17:00. В пресс-службе «Ленэнерго» уточнили, что авария задела ещё несколько близлежащих домов.



Технологическое нарушение зафиксировали на оборудовании 10 кВ. «Бригада компании прибыла на место сразу после поступления информации об отключении и приступила к ремонтным работам», — добавили в компании.

