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Блэкаут омрачил трапезу на берегу Финского залива. Электричество покинуло ресторан и несколько домов

Отключение электричества застало врасплох посетителей ресторана в Курортном районе Петербурга 3 мая. На блэкаут «Фонтанке» пожаловались читатели.

По словам горожан, свет пропал в ресторане «Русская рыбалка» на Приморском шоссе в Комарово около 17:00. В пресс-службе «Ленэнерго» уточнили, что авария задела ещё несколько близлежащих домов.

Технологическое нарушение зафиксировали на оборудовании 10 кВ. «Бригада компании прибыла на место сразу после поступления информации об отключении и приступила к ремонтным работам», — добавили в компании.

Починить неисправность на сетях удалось к 18:02, электричество вернулось к горожанам.

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Комментарии (5)

mrA
что за всратые заголовки?
Piter Russo
Электриков свеже приготовленной рыбкой отблагодарили?
Антон Песочный
Вот бедняги.....
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