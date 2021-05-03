В Петербурге бывших капитана и прапорщика приговорили за хищение топлива более чем на полмиллиона рублей

224-й гарнизонный военный суд в Петербурге вынес приговор бывшему начальнику службы горючего войсковой части № 3278 капитану запаса Александру Гандзюку и его пособнику — экс-начальнику склада службы горючего части № 6717 прапорщику запаса Хабибу Исаеву. Об этом 3 мая сообщили в ВСУ СК РФ по Западному военному округу.



Гандзюка и Исаева признали виновными по ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 5 ст. 33 УК РФ (растрата вверенного имущества с использованием своего служебного положения и пособничество в растрате).

