В Петербурге бывших капитана и прапорщика приговорили за хищение топлива более чем на полмиллиона рублей

224-й гарнизонный военный суд в Петербурге вынес приговор бывшему начальнику службы горючего войсковой части
Гандзюка и Исаева признали виновными по ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 5 ст. 33 УК РФ (растрата вверенного имущества с использованием своего служебного положения и пособничество в растрате).
«Следствием и судом установлено, что в период прохождения военной службы по контракту Гандзюк, являясь начальником службы горючего и смазочных материалов войсковой части 6716, как самостоятельно, так и при пособничестве Исаева в периоды с января по ноябрь 2015 года и с марта по апрель 2016 года совершили хищение различных видов топлива на общую сумму более 540 тыс. руб.», — говорится в сообщении следователей.
Ущерб, нанесенный государству, капитан с прапорщиком возместили в полном объеме еще в ходе предварительного следствия. В итоге суд назначил Гандзюку лишение свободы на полтора года условно, с испытательным сроком 4 года и штраф в 250 тысяч рублей. Исаев получил только штраф в 150 тысяч рублей. Также обоих лишили воинских званий.