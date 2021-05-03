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Ветер оторвал праздничное украшение на проспекте Ветеранов в Петербурге и преподнёс сюрприз автомобилистам

Порывы ветра вечером 3 мая сорвали растяжку ко Дню Победы над проспектом Ветеранов. Соединённые вместе флажки повисли посреди проезжей части и смутили водителей.

Как видно на ролике, выложенном очевидцами в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП», неподалёку от болтающегося на ветру украшения на левой полосе притормозили чёрный и синий BMW. Около них — знак аварийной остановки.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

На записи не видно, сильно ли задели машины друг друга, «испугавшись» падающей праздничной декорации, или же растяжка слегка повредила одну из машин. О пострадавших не сообщается. «Фонтанка» запросила уточнение у ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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