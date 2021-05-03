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Павел Дуров опубликовал первое за три года фото в Instagram. Пользователи оценили торс IT-гения

Основатель Telegram и «ВКонтакте» опубликовал снимок в Instagram впервые за три года

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров вернулся в Instagram после трёхлетнего перерыва. Первый с 2018 года пост он опубликовал 3 мая.

Дуров выложил фото, на котором он медитирует на крыше здания в ОАЭ, где расположена штаб-квартира мессенджера Telegram. «Внешний мир — это отражение внутреннего», — написал Дуров.

Пользователи оценили спортивную фигуру Дурова и попросили поделиться программой тренировок. За один час публикация набрала более 53 тысяч лайков.

В 2021 году Павел Дуров впервые вошел в десятку богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.

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Комментарии (18)

sakorol
так он наш или отрекся
Riptide
IT-гений - это тот, кто умудрился скопировать Мордокнигу в её ранних версиях, включая даже цвет логотипа, который выбран сами знаете по какой причине ...
f0ntan
А почему он опубликовал фото в чужой соцсети НиСтаГрамм, а не в своем соВКе?
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