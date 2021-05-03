Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров вернулся в Instagram после трёхлетнего перерыва. Первый с 2018 года пост он опубликовал 3 мая.



Дуров выложил фото, на котором он медитирует на крыше здания в ОАЭ, где расположена штаб-квартира мессенджера Telegram. «Внешний мир — это отражение внутреннего», — написал Дуров.