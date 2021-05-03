Американская поп-певица Билли Айлиш сменила образ для фотосессии британской версии журнала Vogue. Исполнительница впервые вместо бесформенной одежды использовала откровенный наряд.
Фото в корсете, нижнем белье и чулках Билли опубликовала в своём инстаграме 3 мая. «Мне нравятся эти снимки и мне понравилось участвовать в этой фотосессии. Делай, что хочешь и когда хочешь. К чёрту всё остальное», — написала 19-летняя звезда.
Билли Айлиш призналась, что ей стало проще самовыражаться, она стала чувствовать себя более женственной. «Из-за того, какой мир видит меня, я не чувствовала себя желанной», — добавила певица.
Интервью Айлиш выйдет в июньском номере Vogue. 30 июля ожидается второй сольный альбом певицы Happier Than Ever.