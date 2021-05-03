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«К чёрту всё остальное». Билли Айлиш разделась (почти) для фотосессии Vogue

Билли Айлиш удивила фанатов фотосессией в белье

Американская поп-певица Билли Айлиш сменила образ для фотосессии британской версии журнала Vogue. Исполнительница впервые вместо бесформенной одежды использовала откровенный наряд.

Фото в корсете, нижнем белье и чулках Билли опубликовала в своём инстаграме 3 мая. «Мне нравятся эти снимки и мне понравилось участвовать в этой фотосессии. Делай, что хочешь и когда хочешь. К чёрту всё остальное», — написала 19-летняя звезда.

Билли Айлиш призналась, что ей стало проще самовыражаться, она стала чувствовать себя более женственной. «Из-за того, какой мир видит меня, я не чувствовала себя желанной», — добавила певица.

Интервью Айлиш выйдет в июньском номере Vogue. 30 июля ожидается второй сольный альбом певицы Happier Than Ever.

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Комментарии (10)

AlBerkut
Хоспади, а уж мой комментарий чем модератора в этот раз не устроил?
Я высказал своё оценочное суждение относительно внешних данных указанной особи вероятно женского пола... Они что, могли её чувства оскорбить?
Сия особа комментарии на Фонтанке читает? 🤔😨
Ruth D. Armstead
Великолепные фото, очень женственно.
Piter Russo
Стиль ей такой не очень подходит, визажиста и фотографа надо бы сменить...
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