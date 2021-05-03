FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
20
Печать

«Фон был выбран не намеренно». Девушки в обтягивающих легинсах на фоне мечети в Казани возмутили мусульман

В Казани мусульмане возмутились спортивной разминкой с заднего ракурса на фоне мечети

Спортивная разминка девушек в легинсах на фоне мечети «Кул-Шариф» в Казани показалась неэтичной религиозным жителям города. Об этом сообщает издание «Подъём» 3 мая.

По словам заместителя муфтия Татарстана Рафика Мухаметшина, подобные занятия на фоне мечети недопустимы. «Можно было найти другой фон. Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство — что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы», — отметил Мухаметшин.

На видео фигурируют участницы Казанского марафона. По словам организаторов мероприятия, с помощью приседаний спортсменки разминаются перед бегом. «Фон был выбран не намеренно. Мы разминались на сцене, которая стояла на фоне мечети», — добавила автор видео.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

michailPotapov
1000 лет эволюции зря. Пелотка на выкате - смотрите.
Мда... возможно ли такое на Западе ? наши уже и в ОАЭ отличились.
Грусть печаль
LiChaBaTa
Когда введут статью за оскорбление чувств атеистов?? Доколе?
tochilshik
а мне такой вид больше нравится,чем мечеть.меня оскорбляют платки и хиджабы в Питере.дагестанские свадьбы и вопли с мечети на Горьковской.и кому до этого дело? а тут вполне себе благопристойное действие.и чем оно может оскорбить?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний