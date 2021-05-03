Спортивная разминка девушек в легинсах на фоне мечети «Кул-Шариф» в Казани показалась неэтичной религиозным жителям города. Об этом сообщает издание «Подъём» 3 мая.
По словам заместителя муфтия Татарстана Рафика Мухаметшина, подобные занятия на фоне мечети недопустимы. «Можно было найти другой фон. Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство — что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы», — отметил Мухаметшин.
На видео фигурируют участницы Казанского марафона. По словам организаторов мероприятия, с помощью приседаний спортсменки разминаются перед бегом. «Фон был выбран не намеренно. Мы разминались на сцене, которая стояла на фоне мечети», — добавила автор видео.