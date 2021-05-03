Судно из Петербурга прибыло в Хельсинки с коронавирусом на борту

На судне, прибывшем из Петербурга в Хельсинки, коронавирус выявили у 11 членов экипажа. Об этом 3 мая сообщили в мэрии финской столицы.

Судно Valencia Express прибыло в Хельсинки 30 апреля. Один из членов экипажа заболел ещё в Петербурге, после этого признаки COVID-19 диагностировали ещё у четырёх человек. Информацию о том, что команда сухогруза заражена, передали финской стороне, моряков встречали врачи. Ещё семь тестов на коронавирус в воскресенье дали положительный результат. Один человек госпитализирован. В посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что россиян среди заболевших нет.

