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Судно из Петербурга прибыло в Хельсинки с коронавирусом на борту

На судне, прибывшем из Петербурга в Хельсинки, коронавирус выявили у 11 членов экипажа. Об этом 3 мая сообщили в мэрии финской столицы.

Судно Valencia Express прибыло в Хельсинки 30 апреля. Один из членов экипажа заболел ещё в Петербурге, после этого признаки COVID-19 диагностировали ещё у четырёх человек. Информацию о том, что команда сухогруза заражена, передали финской стороне, моряков встречали врачи. Ещё семь тестов на коронавирус в воскресенье дали положительный результат. Один человек госпитализирован. В посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что россиян среди заболевших нет.

Из-за того, что на Valencia Express у каждого из 24 членов экипажа есть своя каюта, команда может не сходить на берег, а оставаться в изоляции.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Асимметричный ответ на санкции? 🤔😉
f0ntan
Судно не наше, и не из Питера. Оно идет под бермудским флагом в Питере было транзитом. До Питера это судно было в портах Роттердама и Антверпена. поскольку оно вышло из Антверпена, то экипаж, скорей всего из Бельгии
2356897676
Сомалийские пираты, захватили судно с путанами. Они ничего не требуют и не выходят на связь.
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