FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
18
Печать

«Там меня хорошенько избили и велели удалить видео». Следователи проверяют грубое задержание мигранта, попавшее на камеру

СК по Томской области проверяет жесткое задержание мигранта, попавшее на видео

Следственный комитет по Томской области проводит проверку информации о жестком задержании мигранта сотрудниками УФМС. Об этом 3 мая сообщается на сайте ведомства.

Видеозапись с задержанием была размещена в Интернете вечером накануне. Как пишет местное издание «ТВ-2», задерживали гражданина Узбекистана Суражбека. Он сам рассказал телеканалу, что инцидент произошел в здании Управления МВД по вопросам миграции. Мужчина туда приехал по просьбе задержанного знакомого — привез ему документы. Однако сотрудники УФМС решили проверить и самого Суражбека, а увидев у него в руках ключи от машины, потребовали предъявить права.

«Я спросил, зачем это нужно, а сотрудники мне велели много не говорить, не умничать. Не стал спорить. Потом мужчина в маске на видео, которого отправили со мной, начал мне говорить, что должен иметь при себе иностранный гражданин. Я опять спросил, зачем мои водительские права. Он мне велел наверх подняться, там меня в комнате хорошенько избили и велели удалить видео. Один из сотрудников по имени Стас, который нормально общался, сказал: «Пойми, мы все на эмоциях, весь день работали», — рассказал задержанный «ТВ-2».

После того, как его отпустили, мужчина сразу позвонил в МВД, написал заявление в отделении полиции и передал им диск с видеозаписью. В пресс-службе УМВД по Томской области сообщили, что им поступило заявлении «о причинении телесных повреждений». Полицейские ведут проверку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

220177
Превышение впаяют как пить дать. А если по-хорошему то таким нет места в правоохранительных органах. Метелить человека потому что "на эмоциях" это недопустимо.
azul
А хирургу в конце рабочего дня можно и зарезать кого на эмоциях?
А продавцу - отобрать покупки?
Кассиру в банке - забрать наличку себе?
Почтальону - раскидать посылки, на эмоциях жеж.
Или только этим с запотевшими забралами можно оправдывать преступление эмоциями от рабочего дня?
RemyMartin
Местным свифтам, с белыми повязочками, с готическим шрифтом, очень понравилось.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний