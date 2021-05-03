Видеозапись с задержанием была размещена в Интернете вечером накануне. Как пишет местное издание «ТВ-2», задерживали гражданина Узбекистана Суражбека. Он сам рассказал телеканалу, что инцидент произошел в здании Управления МВД по вопросам миграции. Мужчина туда приехал по просьбе задержанного знакомого — привез ему документы. Однако сотрудники УФМС решили проверить и самого Суражбека, а увидев у него в руках ключи от машины, потребовали предъявить права.

«Я спросил, зачем это нужно, а сотрудники мне велели много не говорить, не умничать. Не стал спорить. Потом мужчина в маске на видео, которого отправили со мной, начал мне говорить, что должен иметь при себе иностранный гражданин. Я опять спросил, зачем мои водительские права. Он мне велел наверх подняться, там меня в комнате хорошенько избили и велели удалить видео. Один из сотрудников по имени Стас, который нормально общался, сказал: «Пойми, мы все на эмоциях, весь день работали», — рассказал задержанный «ТВ-2».