Под Петербургом квадроцикл угодил в столб. Пассажир умер на месте

Смертельная авария с участием квадроцикла произошла в Ленобласти. Водитель врезался в столб, его пассажир не выжил.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 мая, накануне вечером на 123 км автодороги Петербург — Запорожское — Приозерск на грунтовом участке 38-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП пассажир, мужчина на вид 45–50 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия. «Водитель госпитализирован. По факту ДТП проводится доследственная проверка», — добавили в ведомстве.

