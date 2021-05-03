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Шестилетний сын сбил на машине насмерть свою мать

Шестилетний ребенок за рулем автомобился насмерть сбил свою мать в Курской области. Об этом 3 мая пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«По предварительным данным, несовершеннолетний 2015 года рождения сел за руль автомобиля, завел его и при движении задним ходом наехал на женщину (мать), которая оказалась между этим автомобилем и стоящим автомобилем Nissan Murano», — рассказали в местной полиции.

Женщина умерла в больнице от полученных травм. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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Комментарии (2)

bluxer
Большинство детей убивает родителей более медленно и изощренно. Но суть та же.
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