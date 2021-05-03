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Красноярскую художницу обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за перформанса с Иисусом

На красноярскую художницу Марию Гасанову написали заявление в полицию «об оскорблении чувств верующих». Как сообщает НГС24, местного блогера Даниила Рада (Рубиновича) возмутил перформанс, который накануне провела Гасанова.

На набережной Енисея красноярец Евгений Осипов в образе Христа угощал прохожих фруктами. Причем Гасанова подчеркнула, что Осипов и сам человек верующий, он ходит в протестантскую церковь. Художница в своем Instagram написала, что очень расстроена и не ожидала финала в виде заявления в полицию. «Бывает, когда я делаю живые картины, находятся какие-то хейтеры. Это нормально, всем не угодишь, но вот так? Чувствую себя каким-то правонарушителем, но не художником. Чувствую, что что-то такое прям наворотила», — добавила она.

«Я верующий человек, но не воцерковленный. Более того, к институту РПЦ я отношусь достаточно критично <...> Но, когда я увидел эту фотографию, меня покоробило. То есть кто угодно может надеть белые одежды и пародировать Господа? Имитируя ходьбу по воде и так далее. Есть фильм «Страсти Христовы». Но там, по крайней мере, рассказывается какая-то история, а здесь это акция «хайп ради хайпа». Издевательство какое-то, особенно в светлый праздник, который для многих верующих важнее, чем Новый год. Их тоже нужно уважать и подумать о том, что их это может покоробить», — заявил НГС24 Даниил Рад.

Он подчеркнул, что не просит наказания в виде уголовного срока, но люди, организовавшие перформанс, «должны покаяться, получить какой-то урок, может быть, поработать на строительстве храма, в виде принудительных работ».

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Комментарии (9)

perekuz
Мракобесие живёт и побеждает!
Uni
Почём опиум для народа?
Павел Михайлов
А меня, как атеиста, оскорбляет все эти высказывания о происхождении вселенной и человека в частности. 21 век. Всё, что противоречит тому, что преподаётся в школах и прочих учебных заведениях, должно подаваться как сказки или хотя бы как одной из невнятных и не подтверждённых теорий.Страна у нас светская....пока. И глядя как живут сами менеджеры от РПЦ, похоже они сами мало верят в загробный мир .
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