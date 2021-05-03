В Петербурге стартовала благотворительная акция в поддержку пожилых горожан

Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий всестороннюю помощь пожилым петербуржцам, совместно с одной из популярных ресторанных сетей запустил благотворительную акцию «Доброе сердце». До конца мая посетители ресторанов в Петербурге и Ленинградской области смогут приобрести какао с маршмеллоу. Все средства, собранные с продажи, будут перечислены в благотворительный фонд.



«Май — особенное для нашей страны время. Каждый год мы вспоминаем тех, кто защитил страну во время Великой Отечественной войны. Очень хочется, чтобы и в другие месяцы этому поколению оказывались всяческое содействие и поддержка, — говорит генеральный директор БФ «Долго и счастливо» Анна Косарева. — Акция «Доброе сердце» позволит присоединиться к помощи нуждающимся максимально просто. Мы надеемся, что акция привлечет внимание горожан к необходимости регулярно поддерживать людей старшего возраста лекарствами, продуктами и вниманием. Мы очень хотим обеспечить им достойную и интересную жизнь — долгую и независимую».

