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В ночном клубе в центре Петербурга подростку порезали шею осколком стакана

Несовершеннолетнего посетителя клуба госпитализировали с резаной раной шеи после ночных похождений по клубам Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 3 мая.

Накануне около пяти утра медики забрали 17-летнего подростка от 7-го дома на улице Казанской. Пострадавшего с колото-резаной раной шеи и запахом алкоголя доставили в больницу имени Раухфуса. Но пациент долго там не пробыл и около семи утра самовольно ушёл домой.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что, по предварительной версии, подростка ранили осколком стакана в одном из клубов. «По данному факту проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — уточнили в ведомстве.

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Комментарии (17)

AlBerkut
Тут 1,5 интересных момента.
1. Скрывшийся, ну или сбежавший пациент. Как правило так поступают те, кому есть чего бояться/скрывать. И очень не желают общаться с ментами, пояснять обстоятельства травмирования.
2. Она же 0,5. Не всегда и не все травмы причиняются третьими лицами. Сами падают, разбивают, роняют. Особенно высока вероятность проявления 'удали молодецкой' после приёма чего либо, от алкоголя до запрещенных препаратов....
nuga
У нас пиво не продают в магазине,только по паспорту,а в ночные клубы пускают спокойно?
261215271
Собрались праведники осудить грешников.
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