В ночном клубе в центре Петербурга подростку порезали шею осколком стакана

Накануне около пяти утра медики забрали 17-летнего подростка от 7-го дома на улице Казанской. Пострадавшего с колото-резаной раной шеи и запахом алкоголя доставили в больницу имени Раухфуса. Но пациент долго там не пробыл и около семи утра самовольно ушёл домой.



В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что, по предварительной версии, подростка ранили осколком стакана в одном из клубов. «По данному факту проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — уточнили в ведомстве.

