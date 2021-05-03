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Еврокомиссия впервые предложила разрешить въезд вакцинированнным от коронавируса. Но россиянам это не поможет

Еврокомиссия предлагает ослабить ограничения на въезд в ЕС

Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза разрешить въезд всем вакцинированным туристам. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном утром 3 мая.

«Еврокомиссия предлагает [государствам ЕС] разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

При этом порядок пересечения границ страны — члены ЕС определяют самостоятельно, Еврокомиссия только дает рекомендации. Отметим, для россиян это пока ничего не изменит — «Спутник» ещё не получил одобрения европейского регулятора.

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Комментарии (15)

Piter Russo
Подождите, признают и спутник,и эпиваккорону и ковивак и китацские и индусские и прочие. От туристических денег не откажутся. Все эта история про то что бы местных как можно больше и бустрее привит пфайзер, модерной и астразеноком.
Woodruff Shnibbll
Особенно мне нравиться, как справка о том,что ты не верблюд, всех устраивает. А то что морда верблюда и два горба - это уже частности, справка то есть. Что еще раз подтверждает, что вся эта возня с запретами и пандемиями - спланированная акция.
nuga
А потом они заразу потащат в Россию. Вакцина от заражения не спасает,поэтому тесты продолжат делать.
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