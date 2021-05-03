Еврокомиссия впервые предложила разрешить въезд вакцинированнным от коронавируса. Но россиянам это не поможет

«Еврокомиссия предлагает [государствам ЕС] разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).



При этом порядок пересечения границ страны — члены ЕС определяют самостоятельно, Еврокомиссия только дает рекомендации. Отметим, для россиян это пока ничего не изменит — «Спутник» ещё не получил одобрения европейского регулятора.

