За последние 24 часа в России зафиксировано
Заболеваемость незначительно снизилась по сравнению с вчерашним днем, когда было выявлено
Всего на сегодняшний день по России было выявлено
Статистика по коронавирусу в России и Петербурге почти не меняется. Ни спада, ни третьей волны
В России за сутки выявили почти 8500 случаев коронавируса
За последние 24 часа в России зафиксировано
Заболеваемость незначительно снизилась по сравнению с вчерашним днем, когда было выявлено
Всего на сегодняшний день по России было выявлено
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