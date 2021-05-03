Статистика по коронавирусу в России и Петербурге почти не меняется. Ни спада, ни третьей волны

За последние 24 часа в России зафиксировано 8 489 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость незначительно снизилась по сравнению с вчерашним днем, когда было выявлено 8 697 случаев. В Петербурге схожая ситуация: 704 заразившихся за сутки (против 718 накануне). Летальная статистика также сильно не меняется: 336 смертей по стране (342 накануне), из них 34 в Петербурге (36 накануне).

