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Статистика по коронавирусу в России и Петербурге почти не меняется. Ни спада, ни третьей волны

В России за сутки выявили почти 8500 случаев коронавируса

За последние 24 часа в России зафиксировано 8 489 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость незначительно снизилась по сравнению с вчерашним днем, когда было выявлено 8 697 случаев. В Петербурге схожая ситуация: 704 заразившихся за сутки (против 718 накануне). Летальная статистика также сильно не меняется: 336 смертей по стране (342 накануне), из них 34 в Петербурге (36 накануне).

Всего на сегодняшний день по России было выявлено 4 831 744 случая коронавируса, 111 918 человек умерли, 4 450 289 выздоровели.

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Комментарии (4)

syshsun
А чего,бабло перестало течь,что переживаете.
Не сикайте,сейчас "крымчане" взад потянутся и будет вам 3,4,5....
260567431
Правильно, когда "+9" ко вчера, то это "пошла в рост", а когда "-14", то "практически не меняется".
fedorsmolov
У нас сразу пятая будет🤦‍♂️
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